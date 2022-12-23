Экспорт лекарств из Европы в Россию вырос

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

В этом году из ЕС пришло медикаментов на 1 млрд евро больше, чем в прошлом.

Несмотря на все санкции, экспорт лекарств из Европы в Россию за последнее время даже вырос!

Как подсчитали «Известия», по итогам трех кварталов этого года ЕС экспортировал в Россию медикаментов на сумму больше семи миллиардов евро. За аналогичный период прошлого года было на миллиард меньше.

Также отдельные европейские страны охотно принимают россиян на лечение. Италия в этом году выдала нашим соотечественникам почти в два раза больше медицинских виз, чем в прошлом. Как и Швейцария.

И в целом, европейские страны практикуют в медицинских вопросах индивидуальный подход, не зависящий от русофобской позиции своих правительств.