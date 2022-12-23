«Меня могло не стать»: жену Стаса Костюшкина чуть не убило куском льда

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Жуткий инцидент заставил Юлию Костюшкину задуматься о ценностях жизни. Она призвала, пока есть время ценить, любить и беречь друг друга.

Непогода в Москве чуть не стоила жизни жене Стаса Костюшкина. Юлия, когда в столице начался ледяной дождь, собралась поехать на машине. Оказавшись возле нее, с крыши дома сорвался огромный кусок льда.

Летящий кусок льда раскололся в воздухе. Один из них упал прямо на машину, оставив приличную вмятину, а другой в метре от Костюшкиной.

«20 декабря 2022 года — это теперь мой второй день рождения! в тот момент я не успела ничего: не понять, не испугаться, не отпрыгнуть, не закрыться руками… Я стояла как вкопанная, с вытянутой рукой, держа ключ от машины и закрывала ее…» — с ужасом рассказала Костюшкина в социальной сети.

Опомнилась супруга артиста лишь через мгновение и поняла — тот день и миг мог стать финальным в ее жизни. тут же промелькнула мысль, а что было бы с детьми, если бы кусок льда попал прямо в нее…

«Стало страшно потом, реально, что в этот день меня просто могло не стать! Прошло два дня и сегодня, не то чтобы на меня снизошло просветление, но переформат случился», — добавила она.

Случившееся заставило Костюшкину задуматься о главных ценностях жизни, что нужно любить, беречь друг друга и ценить. Ведь никто не знает, что будет с каждым завтра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое детство было у Стаса Костюшкина.