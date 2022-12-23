Много сказок и придумок! Врач развеяла мифы о болезни Альцгеймера

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Больной умирает через 8-10 лет после постановки диагноза, заболевание наследственное, витамины помогут пациенту вылечить болезнь. И это не полный список мифов. Так что же является правдой, а что нет?

Болезнь Альцгеймера — недуг, характеризующийся потерей памяти, снижением возможности рационально мыслить, потерей навыка ориентироваться в пространстве и ухаживать за собой. Все это пугает и порождает множество мифов. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru врач-невролог Мария Медведева рассказала, правда ли заболевание передается по наследству, а пациент, которому поставили такой диагноз, умрет через 8-10 лет.

Миф 1: Человеку, поставившему диагноз болезнь Альцгеймера, осталось жить 8-10 лет

Болезнь Альцгеймера медленно прогрессирует. Изначально человек начинает забывать какие-то совсем незначительные вещи. К примеру, шарф дома или кефир в магазине. С годами заболевание все больше проявляется. Пациент уже через десять минут может не помнить, о чем говорил, что обещал, с кем разговаривал и как его вообще зовут. Но утверждать, что жизнь человека прервется через 8-10 лет после постановки диагноза, миф!

«Потому что есть проявления болезни в раннем возрасте, редко, но тоже бывает. Течение очень затянутое, человек с таким заболеванием может жить долго. Но, как правило, манифестация болезни идет от 60 лет и далее. Кто-то быстро сгорает, кто-то медленнее. Здесь еще все зависит от сопутствующих заболеваний», — пояснила Медведева.

Миф 2: Болезнь наследственная

«Это у нас наследственное в семье», наверняка многие слышали эту фразу. Но ставить в один ряд со способностями организма передавать те или иные признаки потомству болезнь Альцгеймера не стоит. При этом, врач отметил, в США в тестированиях специалисты часто ищут ген Альцгеймера. Но даже обнаружение его у человека не гарантирует 100% проявления болезни когда-либо. Лишь риск повышен. Не более.

Миф 3: Пока болезнь не прогрессирует, память можно укрепить благодаря витаминам

Если человеку поставили диагноз болезнь Альцгеймера, лечение необходимо начать как можно скорее. Однако ухудшение самочувствия — процесс необратимый. Заболевание все равно будет прогрессировать. При этом действительно существуют витамины, способные затормаживать болезнь. Но в этом способе есть свои нюансы.

«Есть витамины, которые тормозят болезнь Альцгеймера, да и все заболевания с нарушением памяти. Но все индивидуально. Кому-то препараты подходят, кому-то нет. Но лечить заболевание и принимать профилактически препараты нужно обязательно», — объяснила невролог.

Миф 4: Если МРТ выявило болезнь, нужно дождаться проявления симптомов

Медицина является одной из самых интенсивно прогрессирующих областей науки. Поэтому не доверять результатам обследования на современных аппаратах глупо. Тем более магнитно-резонанской томографии.

«Не стоит ждать симптомов, потому что неизвестно, когда они появятся. А человек, возможно, упустит возможность затормозить процессы», — сказала Медведева.

Но если человек все-таки не доверяет современной медицине и аппаратам, ему следует прислушаться к своему организму. Возможно, он уже начал сигнализировать о приближающейся опасности. Так, симптомами болезни Альцгеймера считают: легкие нарушения памяти, если события недельной давности стираются, смена настроения, головные боли.

«Но даже если симптомы возникают постепенно, лучше не тянуть и обратиться к врачу», — добавила врач.

Миф 5: Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, ведут себя как дети

Принято считать, что болезнь Альцгеймера возрастная. То есть он нее чаще всего страдают люди старше 60 лет. А чем старше человек, тем он действительно больше начинает вести себя как ребенок, все меньше способен себя обслуживать. Но и в этом вопросе есть один нюанс.

«Единственное, что недетское у больных– это частые нарушения психики в виде смены настроения, проявления агрессии, озлобленности, ощущения, что их хотят обокрасть или кто-то вечно преследует. Это на детей не очень похоже», — сказала Медведева.

Миф 6: Они все равно ничего не чувствуют

Бытует мнение, что окружающие могут себя вести как угодно с пациентом, страдающим болезнью Альцгеймера, ведь он все равно находится в своем мире, ничего уже в реальном не понимает. Миф! Конечно, болезнь провоцирует нарушение когнитивной функции. Тем не менее, человек понимает, когда к нему плохо относятся, крики воспринимаются как сигнал к опасности и дальнейшей агрессии.

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