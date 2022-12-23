Любовь навсегда: аргентинцы бьют татуировки с портретом Месси

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov; 5-tv.ru

В тату-салоны Буэнос-Айреса выстраиваются очереди.

Любовь аргентинцев к Лионелю Месси становится все больше похожа на религиозный культ. После триумфального возвращения сборной в Буэнос-Айрес — записаться в городские тату-салоны можно только за неделю вперед.

Сотни, а то и тысячи мужчин и женщин всех возрастов хотят сделать татуировку с портретом кумира, которого в последнее время все чаще сравнивают с великим Марадоной.