Помощник Дмитрия Рогозина не подтвердил тяжелую контузию у его жены

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Ранение экс-главы «Роскосмоса» при обстреле Донецка со стороны ВСУ оказалось достаточно серьезным. Появились сообщения, что с ним пострадала супруга Татьяна.

Помощник бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина не подтвердил факт тяжелой контузии у его жены Татьяны. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

«Нет, такой информацией не располагаю», — отметил помощник Дмитрия Рогозина.

О том, что жена Дмитрия Рогозина пострадала при обстреле Донецка, ранее сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, хорошо знакомый с семейной четой.

«У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, добавил Царев, полученные Рогозиным травмы оказались серьезнее, чем предполагалось изначально.

Экс-глава «Роскосмоса» пострадал при обстреле вечером 21 декабря. По информации 5-tv.ru, осколок мины попал в позвоночник. Этот осколок врачи назвали неизвлекаемым. Из больницы в Донецке политика доставили в медучреждение в Ростове-на-Дону. Однако и там врачи не стали оперировать его из-за сложности процедуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрию Рогозину предстоит сложная операция после транспортировки в Москву. Сам он называл свое состояние удовлетворительным и обещал вернуться на фронт, когда поправится.