Замок Пугачевой начали готовить к ее возможному возвращению в Россию к Новому году

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Сбежавшая в Израиль певица оказалась в центре скандала с выдачей паспортов еврейского государства. Полиция задержала сотрудников местной миграционной службы.

Замок Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* начали готовить к возможному приезду певицы в Россию к Новому году. Об этом сообщает портал dni.ru со ссылкой на жителей деревни Грязь, где находится особняк звездной четы.

«Мы видели, как несколько раз к воротам замка подъезжали машины клининговых служб. Хотя у Пугачевой высокий забор, но с улицы видно, как люди мыли окна в замке. Явно ждут возвращения хозяйки», — рассказали соседи Пугачевой.

Портал также отметил, что друзья певицы ждут ее возвращения в Россию к 30 декабря.

Убирать предстоит много. Площадь замка составляет больше двух тысяч квадратных метров. В нем шесть этажей. А еще на территории участка площадью в один гектар имеется гостевой домик для помощников по хозяйству.

Алла Пугачева вместе с мужем уехала в Израиль вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Свой отъезд 73-летняя артистка объяснила отпуском и лечением. Сама певица сначала не давала комментариев о политической обстановке, а вот ее супруг Максим Галкин* поддался антироссийским настроениям и сделал ряд провокационных заявлений в адрес России и ее граждан. Это сильно ранило поклонников, которые ценили творчество юмориста.

К началу нового учебного года Алла Пугачева с детьми вернулась в Россию, однако вскоре снова улетела в Израиль. При этом она назвала сограждан «холопами» и «рабами». Россияне после такого выпада призвали певицу больше никогда не возвращаться в страну.

Во второй половине декабря стало известно, что Алла Борисовна оказалась в центре скандала с выдачей гражданства Израиля. Его она получила благодаря мужу, мать которого — еврейка. Но для властей страны важны не только корни, но и вера. А звездная чета не просто сходила в ЗАГС, но и обвенчалась в православной церкви. Это может привести к тому, что Аллу Пугачеву лишат израильского паспорта. Полиция уже задержала сотрудников местной миграционной службы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что после отъезда в Израиль звездная пара пыталась продать замок в деревне Грязь, однако покупателя так и не нашлось.

* — признан иноагентом в РФ.