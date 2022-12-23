Карл III после скандала с принцем Гарри выдал Кейт и Уильяму новые титулы

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Еще недавно в отношениях короля Великобритании и его сына с невесткой наблюдалось потепление, несмотря на скандал после выхода документального фильма. Теперь же Карл III вновь превознес старшего сына.

Король Великобритании Карл III наградил невестку Кейт Миддлтон и своего сына принца Уильяма новыми почетными воинскими титулами. Об этом сообщил журнал Page Six. Теперь герцогиня — полковник Ирландской гвардии. Это звание принадлежало ее мужу с 2011 года, а любимый супруг стал полковником Валлийской гвардии.

Но и про жену свою Карл III не забыл. Королеве Камилле Паркер-Боулз досталось звание полковника Гренадерской гвардии, которое раньше носил опальный принц Эндрю. При этом младшему сыну принцу Гарри и его скандальной жене Меган Маркл не достались никакие звания. Король Великобритании будто обделил родных. Хотя еще недавно, несмотря на выход документальной ленты о жуткой жизни принца Гарри и Маркл в королевской семье, Карл III пригласил пару на свою коронацию в 2023 году.

Многие отметили — поступок Карла III в непростых отношениях между сыном и невесткой достойный. Но как теперь будет складываться их общение после того, как король Великобритании буквально превознес старшего сына и позабыл о младшем…

Вместе с тем, если родные принца Гарри хоть попытались уладить конфликт, то близкие Маркл после фильма настроены категорично. Ее брат Томас обвинил знаменитость во лжи. Якобы все сказанное ей в картине о своей семье неправда. Поэтому пообещал, что в следующем году мир увидит правдивый фильм о родственниках Маркл.

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