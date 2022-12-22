Ближе к народу: что делал Тимати в московском метро

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Селебрити попал в объектив камеры в столичной подземке.

Обрушившаяся на обе столицы и большую часть России непогода вновь напомнила о том, насколько все равны перед лицом стихии.

Из-за многочисленных пробок, сковавших движение на улицах российских мегаполисов, Тимати пришлось вспомнить о том, как пользоваться турникетом.

Селебрити, в окружении нескольких крепких мужчин, попал в объектив камеры 5-tv.ru в тот момент, когда переходил с «Киевской-Кольцевой» на радиальную.

Куда с таким серьезным видом направлялась знаменитость, предстоит узнать. Ранее, 5-tv.ru писал, что Тимати приписывают роман с 24-летней красавицей-организатором выставок.