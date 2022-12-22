«Прервала молчание»: Виктория Бекхэм прокомментировала слухи о конфликте в семье

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Идиллия в отношениях экс-перчинки со старшим сыном оказалась под угрозой. Бизнесвумен так и не смогла найти общий язык с его избранницей Николой Пельтц.

Британская звезда Виктория Бекхэм высказалась о ситуации в ее семье. С начала 2022 года в сети поползли слухи, что она не ладит с супругой старшего сына — актрисой Николой Пельтц. Конфликт достиг апогея перед свадьбой молодых людей. Тогда сообщалось, что Бекхэм сама сошьет платье для будущей невестки, но в итоге та предстала в наряде от Valentino.

После британская дива вовсе охладела к Пельтц и перестала активно общаться с ней в социальных сетях. При этом старший сын Виктории — Бруклин Бекхэм — отдалился от матери. Еще одним доказательством напряженных отношений стало то, что после свадьбы молодой человек взял фамилию супруги.

Как пишет издание GRAZIA, долгое время Виктория Бекхэм и Никола Пельтц отрицали наличие конфликта. Однако молодая невестка британской суперзвезды все же намекала на разногласия со свекровью, сообщив, что ни в одной семье не бывает на 100% гладких отношений.

Виктория Бекхэм долгое время пыталась уходить от комментариев по поводу отношений с сыном. Она прервала молчание во время подкаста с Даксом Шепардом. Отвечая на вопрос о воспитании детей, бизнесвумен заверила, что находится в крайне близких отношениях с сыновьями и дочерью. По мнению Бекхэм, детям нужно позволять делать то, что они считают нужным, а главная задача родителей — быть рядом, чтобы поддерживать и любить их. Именно этот комментарий крайне смутил интернет-пользователей, следивших за накалившейся ситуацией вокруг звездной семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время свадьбы Виктория Бекхэм и вовсе сорвала свадебный танец сына и его невесты.