«Правильная таблетка»: Путин рассказал о плюсах спорта в его жизни

Фото, видео: Никольский Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

«В здоровом теле — здоровый дух» не просто слова для российского лидера.

Помимо политических и экономических вопросов, президент России Владимир Путин ответил и на личные вопросы на пресс-подходе к журналистам в этот четверг. В частности, глава государства заявил, что все еще занимается спортом.

«Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы. Я должен быть в работоспособном состоянии. Это такая правильная таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии», — сказал Путин.

По его словам, спорт помогает сохранить интеллектуальные способности.

«В здоровом теле — здоровый дух!» — заключил глава России.

Примечательно, что глава государства в этом году впервые за десять лет не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин ответил на вопросы детей на «Елке желаний».