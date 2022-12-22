«Чем быстрее, тем лучше»: Путин о планах завершения конфликта на Украине

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Раскручивание маховика военного конфликта никогда не было нашей целью.

На пресс-подходе к журналистам президент России Владимир Путин решил затронуть тему войны. По его словам, Россия будет стремиться к скорейшему завершению украинского конфликта.

«Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться», — сказал Путин.

Пресс-подход проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

Примечательно, что глава государства в этом году впервые за десять лет не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о том, что Владимир Путин рассказал об итогах года для России за 2022 год.