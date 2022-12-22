Регина Тодоренко оголила зад во время танцев на вечеринке: «Кормящая мать!»

Регина Тодоренко чуть не потеряла юбку и случайно показала зад во время вечеринки

Знаменитость не сидит в декрете — совмещает одно шоу с другим и находит время на развлечения. Влада Топалова такой расклад устраивает.

Телеведущая Регина Тодоренко шокировала гостей откровенными танцами во время вечеринки. Там знаменитость так пустилась в пляс, что едва не потеряла юбку, оголив зад, рассказывает издание KP.RU.

Начала она с виляния бедрами и так увлеклась процессом, что атласная юбка опустилась вниз, и показались ягодицы. Но Регину эту нисколько не смутило — юбку она моментально подняла вверх, а сама резко упала на ладони в горизонтальное положение, оторвала одну руку от пола, снова подвигала бедрами и вернулась в исходное положение.

Публика в ответ свистела от изумления, а ведущий на мгновение, казалось, потерял дар речи, но потом обронил, что думал.

«Дамы и господа, чтоб вы понимали — это кормящая мать!» — произнес он.

Регина в ответ разразилась хохотом и продолжила веселиться под аплодисменты толпы.

Кадры с вечеринки облетели все соцсети, не смогла проигнорировать увиденное и журналист Алена Водонаева, разместившая ролик в своем Telegram-канале. Правда, знаменитость не стала острословить, а восхитилась супругой Влада Топалова.

«Тодоренко классно выглядит. А что ты сделала, чтобы не разожраться после родов?» — поинтересовалась Водонаева у подписчиков.

К слову, знаменитость после недавних родов быстро пришла в форму и берется за большинство предлагаемых проектов. Одним из последних стало ледовое шоу Ильи Авербуха, где ведущая дошла до финала. Вместе с тем супруг Тодоренко много времени проводит со своими сыновьями и радует любимую кулинарными изысками. Жену такое распределение обязанностей полностью устраивает, что бы не говорили за спиной коллеги и поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регине Тодоренко удалось быстро похудеть после родов.