«Россети» в День энергетика ввели в работу сетевые объекты в пяти регионах РФ

Фото: Пресс-служба Группы «Россети»

Новая инфраструктура будет способствовать решению важнейших задач — расширению Восточного полигона железных дорог, созданию промышленных производств и дополнительных рабочих мест, развитию агломераций.

Группа «Россети» в День энергетика дала старт нескольким новым объектам, расположенным в самых разных регионах страны — от Сибири до Северо-Запада. Подстанции и магистральные линии электропередачи начали работу в Ставропольском крае, Санкт-Петербурге, Хакасии, Подмосковье и Кузбассе.

Торжественная церемония прошла в формате видеоконференции при участии заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина.

«Работа подстанций, в первую очередь, будет направлена на надежное и качественное энергоснабжение и комфорт наших граждан в регионах. Одновременно новые мощности станут важным драйвером развития для промышленных потребителей, социальных и инфраструктурных объектов, создадут условия для новых технологических присоединений», — сказал Александр Новак на церемонии пуска энергообъектов и добавил, что доля отечественного оборудования на объектах составляет 95%.

«Энергетика в современном мире играет основополагающую роль. Это хорошо видно на примере нашей страны, где функционирует одна из крупнейших энергосистем мира. Сегодня мы завершаем проекты, значимые как для самой отрасли, так и для всей экономики. Новая сетевая инфраструктура будет способствовать решению важнейших задач — расширению Восточного полигона железных дорог, созданию промышленных производств и дополнительных рабочих мест, развитию агломераций», — добавил со своей стороны Андрей Рюмин.

Крупнейшим объектом, введенным сегодня, стал новый транзит 220 кВ «Междуреченская — Степная» протяженностью 218 км, который соединил Кемеровскую область и южную часть Хакасии. Строительство этой линии входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и направлено на увеличение пропускной способности кузбасского отрезка Транссиба.

Линия соединяет два магистральных центра питания 220 кВ: новую высокоавтоматизированную подстанцию «Степная» в Хакасии и модернизированную подстанцию «Междуреченская» в Кемеровской области, от которой запитана крупнейшая в регионе угольная шахта «Распадская».

В Подмосковье завершилась реконструкция подстанции 220 кВ «Темпы», которая обеспечивает электроэнергией особую экономическую зону «Дубна», где ведутся разработки в области ИТ, биомедицины, ядерных технологий. Мощность центра питания выросла на 80%, до 450 МВА, что позволит подключать новых потребителей.

В Санкт-Петербурге введена новая подстанция 110 кВ «Марьино», которая будет снабжать электроэнергией одноименный индустриальный парк. А в Ставропольском крае в рамках технологического присоединения к сетям крупного агрокомплекса «Восточный» преобразована в современный высокотехнологичный объект подстанция «Красный октябрь», от которой также зависит электроснабжение Буденновского района.

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