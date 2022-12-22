После развода с огоньком: Земцова отпраздновала день рождения со стриптизером

После развода с Кристовским актриса Земцова встретила день рождения со стриптизером

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Женщина поделилась, какие мечты ей еще только предстоит осуществить, а что уже выполнено.

День рождения со стриптизером отметила актриса Наталья Земцова. Селебрити не стала выставлять напоказ подробности праздника, однако ее коллега по цеху Агата Муцениеце сделала это в личном влоге на YouTube.

Звезда сериала «Закрытая школа» подарила имениннице брендовые вещи, что вызвало у последней нескрываемый восторг. Гости слушали пошлые песни, а главным сюрпризом для героини «Эпидемии» стал танец стриптизера. Приглашенные также веселились под треки актера и музыканта Владимира Селиванова.

По словам Земцовой, ее мечта сбылась, ведь рядом находятся близкие люди, но это не единственное, о чем она думает.

«Вторая моя мечта — покорить мир, третья — снять кино. Первая мечта сбылась, в этом году сняла кино, и этот фильм когда-нибудь выйдет!» — сказала виновница торжества.

Женщина призналась, что не хотела праздновать, но не знала, когда получится собрать друзей в следующий раз. К слову, в этом году она развелась с певцом Сергеем Кристовским, от которого родился сын Иван.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что Земцова высмеяла Кристовского.