«Мы говорили, а нам не верили»: Захарова высмеяла «новый» флаг Украины

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Американцы не очень довольны тому, что их флаг оскверняют.

Постпред республики в ООН Сергей Кислица выложил в своей социальной сети снимок с дизайном «нового» флага Украины, который что-то очень напоминает. Кислица указал в своем сообщении, что американский и украинские флаги «будут стоять вместе столько, сколько потребуется».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на американский флаг в цветах украинского.

«Постпред Украины в ООН опубликовал в Twitter новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Собственно, пользователи тоже разделились на два лагеря. Кому-то явно не пришелся по душе выбор такого дизайна.

«Эй, ребята! Мы оскверняем наш флаг Соединенных Штатов Америки! Можете ли вы это объяснить? Украинские чиновники позволяют себе осквернять флаг США», — пишет один американский пользователь.

Другой признался, что это просто позор.

Недавно постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний перед выступлением представителя Украины Сергея Кислицы. Свое решение Небензя пояснил тем, что не собирается выслушивать «желчное красноречие» украинского коллеги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима.