Олег Газманов на 1% обогнал по популярности SHAMAN

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Примечательно, что на выбор россиян влияют возраст и пол.

Олег Газманов и Полина Гагарина признаны лучшими артистами 2022 года. Об этом пишет Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Результаты опроса россиян о ключевых событиях и героях уходящего года показали, что Газманова выбрали 14% опрошенных. Также в числе лучших оказались SHAMAN (13%), Николай Басков (9%) и Филипп Киркоров (8%).

Примечательно, что на выбор влияют возраст и пол — Олега Газманова чаще называли мужчины старше 60 лет. А, например, SHAMAN чаще называли женщины.

Лучшей певицей года по результатам опроса стала Полина Гагарина, которую назвали 14% россиян. На втором месте — сбежавшая из РФ Алла Пугачева (8%), на третьем — Валерия (7%).

Также в женском топе расположились Лариса Долина, Юлия Чичерина, София Ротару, Елена Ваенга и Земфира.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Газманов попал под санкции. Артист не единожды заявлял о своем патриотизме и поддерживал присоединение ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ.