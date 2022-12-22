«Отважные» взяли штурмом позиции ВСУ и захватили в плен троих боевиков

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Пленные рассказали, что им угрожали тюрьмой за отказ отправляться на передовую.

Бойцы группировки «Отважные» взяли штурмом позиции украинских националистов и захватили в плен троих боевиков. Об этом сообщили в «Русской весне».

Известно, что остальные боевики пытались оказать сопротивление и были ликвидированы. Пленные были плохо одеты и ранены, один находился в тяжелом состоянии. Российские бойцы не просто помогли им перебинтовать раны, но и проявили великодушие — дали комплект военной формы.

В настоящий момент всем военнопленным оказана первая медицинская помощь. Они эвакуированы в больницу.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Работайте, братья!», украинские националисты рассказали, как именно они сдались в плен. Кроме того, боевики признались, что им угрожали тюремными сроками, если они не отправятся на передовую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как разведчики группировки «Отважные» посадили дрон ВСУ «Фурию» с помощью системы РЭБ.