На всякий пожарный: где, что и когда можно запускать в новогоднюю ночь

Эксперт призвал строго соблюдать правила запуска салютов и фейерверков в Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

31 декабря вместе с боем курантов просыпаются любители пиротехники. Но не все из них помнят о правилах безопасности.

О том, какие правила безопасности надо соблюдать при запуске салютов и фейерверков в новогоднюю ночь в беседе с aif.ru рассказал эксперт пиротехнического рынка Анатолий Воробьев.

По словам эксперта, запускать фейерверки нужно вдали от жилых домов и строго соблюдать правила, указанные на упаковке изделия.

«Убедитесь, что над площадкой нет деревьев, линий электропередачи и других преград. Так, у бенгальских огней и хлопушек радиус опасной зоны до полутора метра, а у наземных фейерверков и петард — до пяти метров», — отметил Воробьев.

В Москве, кстати, есть специально отведенные места, где можно запускать салюты. В этом году официального списка пока нет. Есть только штраф за запуск салюта ночью. Все дело в законе «О тишине», который запрещает запускать фейерверки после 23:00.

А для запуска салютов в разрешенное время существуют определенные правила:

не запускать салют в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях;

запускать салют вдали от домов и любых строений;

соблюдать безопасное расстояние для людей (около 30 метров);

батареи салютов устанавливать на ровном месте, стрелять строго вверх;

если фейерверк не сработал, не бежать к нему, а подождать десять минут.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве запретили запуск фейерверков в новогоднюю ночь.