Поразительное сходство: у каких российских знаменитостей есть «копии» в Голливуде

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Ученые утверждают, что у каждого человека на Земле есть двойник. Сходства могут быть не только во внешности, но и в поведении. Звезды — не исключение.

По данным ученых, у каждого человека на Земле есть двойник. Причем речь идет не только о визуальном сходстве. Повадки, поведение, манеры и даже генетические особенности у таких людей схожи. Кому-то особенно повезло — у них есть «копия» в Голливуде, и российские знаменитости — не исключение. В этом убедился 5-tv.ru, сделав подборку. Смотрим, сравниваем, удивляемся.

Гарик Харламов — Мэтт Деймон

www.globallookpress.com / Cinzia Camela; Valery Lukyanov

Комик, несмотря на всю уникальность, очень напоминает голливудского актера: глаза, нос, прическа, форма лица, и даже очки артисты как будто покупали в одном магазине.

А вот по темпераменту и характеру двойники как огонь и вода. Гарика россияне знают как человека эмоционального, с острым чувством юмора. Деймон — полный антипод: ему бы раствориться в толпе, уйти в сторонку, спрятаться подальше от скандалов. Как ему это удается при такой славе — большой вопрос.

Алина Джанабаева — Джулиана Мур

© РИА Новости / Асатур Есаянц; www.globallookpress.com / Stefanie Rex

У этих женщин даже созвучны имена, а дальше — больше. Глаза — изюминка обеих артисток: похожий разрез, взгляд, выражение. Настолько, что цвет уходит на второй план. Подумаешь, у певицы голубой, у актрисы — зеленый, смотрят-то одинаково.

Другие черты лица тоже очень схожи: форма носа, бровей, а иногда знаменитости выбирают и одну прическу. Не будь Джулиана на 20 лет старше супруги Валерия Меладзе, женщин можно бы было принять за сестер, выйди они в свет вместе.

Лянка Грыу — Николь Кидман

www.globallookpress.com / KPA; Gennadii Usoev

Российская актриса — молодая копия своей голливудской коллеги. Обе на заре карьере носили одинаковую прическу — вьющиеся светлые волосы до плеч. И это лишь маленькая часть сходства. Форма глаз, бровей, подбородка, улыбка, плюс изящность, легкость и утонченные манеры — не нужно вглядываться, чтобы не заметить в Лянке Николь и наоборот.

Александр Жулин — Брюс Уиллис

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Lionsgate

Эти две знаменитости разбили не одно женское сердце. Их конек — брутальность, харизматичность, сдержанность, обаяние — те еще крепкие орешки.

Вишенка на торте — легкая ассиметричная улыбка. За нее многие женщины отдали бы все, и у кого-то получалось. Другим остается любоваться и мечтать, что тоже не вредно.

Татьяна Самойлова — Одри Хепберн

© РИА Новости / Борис Виленкин; www.globallookpress.com / Vanessa Hudgens

И та, и другая — легенды кино, жили в одну эпоху, олицетворяли талант, женственность, красоту. Их сравнивали, ими гордились, их любили всенародной любовью.

В СССР, кстати, при возможности не забывали упомянуть, что в стране есть своя Одри Хепберн. Чем не голливудская дива: тоже раскосые глаза, в которых и красота, и магия, и целый мир. Как посмотрят с экрана — до мурашек.

Даже у искушенных красотой французов при виде Самойловой в «Летят журавли» громко забилось сердце — фильм пользовался успехом в прокате. Возможно, и они видели в ней голливудскую красавицу из «Сабрины» и «Римских каникул».

Екатерина Вилкова — Аманда Сэйфрид

www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Matt Petit

Обе актрисы — почти ровесницы. Где-нибудь на красной дорожке их можно бы было даже принять за близняшек. И снова в центре внимания большие миндалевидные глаза: здесь полное совпадение не только форме, но и по цвету. И сложно сказать, которая из голубоглазых блондинок краше и талантливей — и той, и другой повезло в карьере.

Вадим Колганов — Ченнинг Татум

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Armando Gallo

Вероятно, звезда картины «Татьянин день» и сам не догадывается о своей голливудской копии: просто один взгляд. Даже очки на лице Колганова не портят картину сходства. Кстати, у обоих все хорошо с чувством юмора, который им и в жизни, и в кино помогает, как и хорошая физическая форма: Татум хорошо танцует, Колганов — катается на коньках.

Юлия Ковальчук — Сара Джессика Паркер

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; SMG

Их сравнивают уже давно, с годами и сама бывшая вокалистка «Блестящих», похоже, признает сходство со звездой «Секса в большом городе». Юлия как-то в соцсетях даже примерила образ своей копии: оделась в стиле Паркер, сделала то же выражение лица, слегка приоткрыв рот, наклонив вбок голову и приподняв плечо. Получилось, как говорится, один в один. Еще бы, при таких совпадениях во внешности.

Александр Зацепин — Ричард Чемберлен

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; TLeopold

Это еще два некровных «близнеца». Даже в молодости сходство между звездой «Поющих в терновнике» и маэстро не так проглядывалось, как сегодня. Первому — 96, второму — 88, и они прекрасно выглядят! Им к лицу и возраст, и седина, и улыбка, и легкий загар. А какой одинаковый взгляд!

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