Снимите это немедленно: рейтинг самых «немодных» звезд 2022 года

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Кто-то из знаменитостей задает тренды, а кто-то становится ходячим анти-трендом.

Звезды шоу-бизнеса для многих являются настоящими иконами стиля. Они задают тренды и передают зрителям модные фишки с подиумов. Однако некоторые оказываются антиподами первых — живым примером, как одеваться не надо. Список российских знаменитостей из последней категории представил сайт dni.ru.

Мария Голубкина

По мнению экспертов портала, за 2022 год знаменитость не научилась красиво одеваться. Природа наградила Марию Голубкину запоминающейся внешностью, которая досталась ей от звездной мамы. Однако 49-летняя артистка перестала следить за собой: на лице появились выраженные морщины, на теле — лишний вес, а в гардеробе — безвкусная одежда. Даже светские мероприятия Голубкина привыкла посещать в повседневном джемпере и с зализанными в хвост волосами.

Юлия Проскурякова

Следом в рейтинге издания расположилась жена музыканта Игоря Николаева. По подсчетам экспертов, Юлия Проскурякова меняла имидж неоднократно, однако ни один из экспериментов не был принят обществом. 40-летнюю певицу мотает из крайности в крайность: то она выглядит как подросток, то старит себе нарядом, макияжем и прической.

Эксперты отмечают, что одежда жены Игоря Николаева выглядит дешево и неопрятно. Подписчики даже лично обращались к звезде в социальных сетях и просили найти себе стилиста.

Татьяна Брухунова

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна и вовсе потрясла стилистов. Татьяна Брухунова не стесняется раздавать советы и хвастается своими «модными» луками. Муж восхищается супругой, а вот эксперты говорят про неправильность выбранных образов 33-летней Брухуновой. По их словам, длинные платья, шапочки и сумки с цветным принтом только старят молодую избранницу Евгения Вагановича.

Анастасия Волочкова

На последней строчке ТОП-5 расположилась эпатажная балерина. Прима Большого театра не ограничивает себя рамками трендов (а иногда и приличий) при подборе образов. Она сама задает модный тон, чем часто вызывает осуждение россиянок. Ее одежда отличается броскостью и нарочитой откровенностью. Привлечь внимание к себе она пытается с помощью паеток, кружев, глубоких декольте и экстремальных мини.

Эксперты выделили атрибуты стиля Волочковой — это одежда на пару размеров меньше и меха по поводу и без. Однако в уходящем году артистка балета стала выглядеть скромнее, а иногда и вызывать восхищение у россиянок. Авторы статьи надеются, что в 2023 году Волочкова улучшит свое чувство вкуса и навсегда покинет подобные списки.

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