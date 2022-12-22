Рогозина ждет операция из-за ранения после обстрела в Донецке

Рогозин заявил, что его ждет операция из-за ранения после обстрела ВСУ гостиницы в Донецке

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Политик отмечал свое состояние, как удовлетворительное. Атака со стороны ВСУ произошла во время рабочей встречи.

Операция из-за ранения после обстрела в Донецке предстоит бывшему главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

«У меня ранение, металлический осколок вошел выше правой лопатки. Предстоит операция», — говорится в сообщении.

При этом Рогозин оценил свое состояние удовлетворительным, указав, что украинские военные били по зданию, где была рабочая встреча, неслучайно. Он считает, что информация о его местонахождении была «слита» Киеву.

«За восемь лет противник ни разу не обстреливал это место», — пояснял экс-глава «Роскосмоса».

Также пострадавший отметил, возможно, боевики совершили атаку калибрами 120 или 155 миллиметров. Кроме того, помощник Рогозина в беседе с 5-tv.ru комментировал, осколок мины, попавший в мужчину, нельзя извлечь.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов. Решение о проведении СВО было принято на фоне участившихся обстрелов населения со стороны боевиков.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ранения Дмитрия Рогозина в Донецке.