Эмоциональные качели и кармический урок: что новолуние принесет знакам зодиака?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Biswarup Ganguly/ Eyepix Group; 5-tv.ru

Астролог рассказала, чего ожидать в день зимнего солнцестояния и как жизнь изменится после него.

23 декабря будет последнее новолуние в этом году. Чего от этого дня ждать знакам зодиака в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала астролог Ирина Павлюкова.

По ее словам, кому-то новолуние подарит новый взгляд на сложившиеся обстоятельства, кому-то — кармический урок, а некоторых знаков зодиака ждут настоящие эмоциональные качели.

«Овнам и Весам — эмоциональные качели. Вас будут переполнять эмоции от позитива к негативу. Тельцам и Девам — новый взгляд на сложившиеся обстоятельства. Вы сможете под другим углом посмотреть на свою жизнь и выбрать правильное решение», — рассказала Павлюкова.

Близнецов и Львов новолуние вернет в старые ситуации, чтобы исправить ошибки. Ракам астролог советует начинать реализовывать задуманные планы, а Стрельцам и Водолеям — не торопиться.

«Близнецам и Львам — кармический урок. Вас вернут в старые ситуации, чтобы вы смогли все исправить и переделать. Ракам — много мыслей в голове. Сейчас вам необходимо максимально серьезно задуматься над тем, что вы действительно хотите, и начинать это реализовывать в ближайшее время. Стрельцам и Водолеям — не торопиться, сейчас стоит остановиться, продумать все „за“ и „против“. Постарайтесь никуда не спешить», — посоветовала эксперт.

Для Скорпионов и Рыб новолуние будет благоприятным, оно позволит этим взрывным знакам наконец выдохнуть и расслабиться. А для Козерогов этот день ознаменуется как запуск новой энергии на год вперед.

«Скорпионам и Рыбам — спокойствие, обычно эти знаки любят максимально попереживать, прочувствовать бурю эмоций, но сейчас вы можете отдохнуть и ничего не делать. Для вас все решиться максимально благоприятно. Для Козерогов это самый важный период. Именно сейчас вы запускаете новые энергии и программы на год! Досконально продумайте и пропишите чего вы хотите и желаете», — отметила Павлюкова.

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