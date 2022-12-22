Неминуемое повышение: какие индексации ждут россиян в 2023 году

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Прибавка каждому пенсионеру будет индивидуальна. Она пройдет в несколько периодов.

Пять индексаций, касающихся пенсий и социальных выплат, состоятся в 2023 году. Об этом в беседе с aif.ru сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Первая из них будет 1 января. Она затронет тех, кто получает страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.

«Страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 4,8%, январская пенсия придет уже в повышенном размере», — сказала собеседница.

Она добавила, что прибавка каждому пенсионеру будет индивидуальна. Вторая индексация ожидается в феврале. Ежемесячные выплаты на 12,4% увеличат всем федеральным льготникам — инвалидам, чернобыльцам, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, блокадникам и другим категориям, большинство из которых — пенсионеры.

Третья индексация на 3,3% коснется всех видов пенсий, по государственному обеспечению. Сюда входят пенсии космонавтам, госслужащим, а также тем, кто по разным причинам не смог заработать на страховую.

Четвертая индексация (официально корректировка пенсий) будет в августе. Она относится к работающим пенсионерам, чьи пенсии увеличатся за счет взносов работодателей в текущем году. Прибавку ограничат.

Заключительная, пятая индексация, пройдет в октябре, касающаяся военных пенсионеров и приравненных к ним. Ее размер составит 5,5%. В целом, по словам Бессараб, в течение года пенсии военных увеличатся на 10,5%. В том числе, за счет увеличения денежного довольствия военнослужащих.

Кроме того, будут повышены все социальные пособия, включая материнский капитал. В частности, он увеличится на 12,4%. Также поднимут выплаты бедным семьям с детьми и прочие.

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