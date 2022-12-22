Стилист Васильев раскритиковал наряд Кудрявцевой: «Голубой огонек»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Модный критик считает, что знаменитая ведущая выглядит на десять лет моложе своего паспортного возраста.

Историк моды Александр Васильев раскритиковал бархатное платье Леры Кудрявцевой, в котором она появилась на одной из премий уходящего года. Стилист поделился своим мнением с изданием 7Дней.ru.

Васильев отметил прекрасную форму 51-летней телеведущий и добавил, что в свои года она выглядит на 40. По его словам, Кудрявцева часто отдает предпочтение классическому крою. Для своего последнего выхода она выбрала черный цвет и «архаичный фасон», который украшают вставки из полупрозрачной ткани с обилием страз.

«Образ в ее любимом стиле — „кукла Барби блонд“ <…> Этот туалет мне напоминает о программе „Голубой огонек“, в чем-то подобном выступала звезда оперетты Татьяна Шмыга. Наряд неплох, но мне он кажется старомодным», — высказал модный критик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Васильев раскрыл секрет «вечнозеленой девственности» на примере восхитившей его Анастасии Волочковой.