Кристина Асмус после скандала с Харламовым призналась в тревожном расстройстве

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Из-за своего страха актриса старается как можно реже выходить из дома.

Актриса Кристина Асмус, несмотря на профессию, предполагающую постоянный контакт с людьми, страдает от социофобии. О своем расстройстве знаменитость призналась на странице в социальных сетях.

«Я дикий социофоб. Да, такое может быть у актеров. Со своими я зажигалка, а в незнакомых компаниях мне неуютно критически», — написала актриса в публикации.

Также Асмус призналась, что редко выходит из дома, поэтому любой поход в магазин — большое событие. Однако социофобия не помешала ей посетить премьеру фильма «Мажор в Сочи», главную роль в котором сыграл предполагаемый новый избранник актрисы — Роман Евдокимов.

Пара работает вместе в театре уже несколько лет. Возможно, отношения начали зарождаться после того, как Асмус рассталась с Харламовым два года назад. От союза с комиком у актрисы осталась дочь, ради которой бывшие возлюбленные пытаются сохранять дружественные отношения, но не всегда могут это сделать.

Недавно между Асмус и Харламовым разгорелся настоящий скандал — бывшие публично обвиняли друг друга и выносили сор из избы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Харламов насильно удерживает Асмус вместе с дочерью в своем доме.