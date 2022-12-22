Автобус с детьми врезался в грузовик под Новосибирском

Фото: 5-tv.ru

Общественный транспорт от удара унесло в кювет.

Пять детей пострадали в результате крупного ДТП под Новосибирском, там утром, в районе 10:20, рейсовый автобус с маленькими пассажирами врезался в «КАМАЗ». Все пострадавшие доставлены в Искитимскую горбольницу, где они проходят диагностику, сообщили в региональном ГИБДД.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники дорожной полиции. Детали происшествия пока не уточняются. Однако на кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что оба транспортные средства получили сильные повреждения — в задней части автобуса выбиты стекла и смято крыло, еще больше повреждений у грузовика — почти полностью смята кабина водителя.

Предположительно, с управлением не справился водитель автобуса, двигавшегося в сторону Барнаула, выехал на встречку и «поцеловался» с грузовиком. Всего в автобусе находилось 36 пассажиров, из которых 27 — дети.

Ранее 5tv.ru рассказывал, что в России увеличилось число «темных» ДТП.