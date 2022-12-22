Курс доллара впервые поднялся с апреля

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Несмотря на повышение валютных показателей, позже произошел откат в противоположную сторону.

Долларовый курс на Московской бирже поднялся выше 71 рубля впервые с конца апреля. Это следует из данных торгов. По состоянию 07:12 по Москве доллар на отметке 71,14 рубля, при этом минутами ранее валюта торговалась на уровне 71,75 рубля. Курс евро за тот же временной промежуток достиг 76 рублей, откатившись позже до 75,88 рубля.

Отмечается, что относительно российского рубля подорожал юань, а именно, до 10,135 рубля. Впрочем, на этом уровне он надолго не задержался, откатившись к 10,1 рубля.

До этого эксперт Руслан Мустаев говорил, что главная причина в ослаблении национальной валюты заключается, возможно, в падении цены на «черное золото». По его словам, эти показатели тесно связывались до ввода бюджетного правила. Отказ от него спровоцировал восстановление зависимости. В связи с этим Мустаев допускал, что доллар будет торговаться на уровне 74–75 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто отказался от доллара и евро в пользу национальных валют.