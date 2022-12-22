Весь мир подождет! Брэд Питт встретил новый год жизни в компании молодой пассии

Брэд Питт отметил день рождения с Инес де Рамон и подтвердил слухи о романе с ней

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Актер продолжает интриговать публику. Но особо внимательные давно выяснили, с кем он встречается.

Голливудский актер Брэд Питт дал поклонникам еще один повод думать, что он не одинок. На днях знаменитости исполнилось 59 лет. Новый год жизни он предпочел встретить в компании фитнес-тренера Инес де Рамон. Она же была женой актера Пола Уэсли из «Дневников вампира».

«Брэд и Инес сейчас официально встречаются, им очень нравится общество друг друга, и они прекрасно проводят время», — рассказал инсайдер порталу USWeekly.

Влюбленные в тот вечер смеялись и ни на шаг не отходили друг от друга. Их вовсе не смущает 30-летняя разница в возрасте. Поговаривают, что Питт всерьез увлечен эффектной брюнеткой. Он уже успел познакомить ее с коллегами по цеху и друзьями — Синди Кроуфорд и ее мужем Рэнди Гербером, а также с Шоном Пенном.

29-летняя девушка работает фитнес-тренером и следит за правильным питанием обеспеченных жителей Лос-Анджелеса. Она образованна — владеет немецким, английским, испанским, французским и итальянским языками. Также в 2013-м получила степень в области делового администрирования в Женевском университете.

Питт делился с друзьями, что хочет найти спутницу, с которой проживет всю оставшуюся жизнь. И, возможно, ей станет как раз красавица-брюнетка…

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