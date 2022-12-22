День очищения и позитива: что всем важно сделать в волшебную дату 22.12.2022

Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska; 5-tv.ru

Нумеролог Анастасия Климова рассказала, кому 12 декабря текущего года улыбнется удача, и дала советы для ее привлечения.

Дата 22.12.2022 станет по-настоящему волшебной для очень большого количества людей. Об этом 5-tv.ru рассказала нумеролог Анастасия Климова. Также она дала советы, которые помогут сегодня привлечь удачу и позитив в свою жизнь.

«Перед нами красивая дата 22.12.2022. День заряжен на позитивные эмоции, поэтому наделите его радостными для вас событиями. А также проведите генеральную уборку, выбросите все ненужное из вашего дома. Почистите телефон — удалите ненужные фотографии и контакты. Обязательно пропишите планы и цели на будущий год», — порекомендовала нумеролог.

По словам Анастасии Климовой, рожденные сегодня дети будут наделены невероятно сильной энергетикой и большим количество талантов. В будущем эти малыши смогут изменить мир к лучшему.

«Все остальные люди, рожденные 22 декабря вне зависимости от года, — также новаторы. Новаторы, которым в будущем году следует обратить внимание на сферу IT-технологий. Именно там вы сможете полностью раскрыть свои таланты», — заверила специалист.

Те, кто решил связать свои отношения узами брака 22.12.2022, сделали очень удачный выбор. Нумеролог отметила, что такой союз будет очень гармоничным, а также долгим и счастливым.

«Тем людям, которые найдут свою любовь в этот день, он также несет позитивные эмоции, позитивные изменения в вашей жизни. Пускай все загаданное вами в этот день точно сбудется», — подытожила Анастасия Климова.

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