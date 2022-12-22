Центробанк Аргентины намерен выпустить банкноты с Месси

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

Портрет футболиста хотят разместить на деньгах номиналом тысяча песо в честь десятого номера Лео.

Месси может появиться на банкнотах. О выпуске памятных купюр заговорили в центробанке Аргентины после триумфа на мундиале в Катаре.

Портрет футболиста хотят разместить на деньгах номиналом тысяча песо в честь десятого номера Лео. На другой стороне банкноты будет надпись Скалонетта — так прозвали аргентинскую сборную из-за ее тренера Лионеля Скалони.

Фанаты точно оценят. Как любят футболиста на Родине можно судить по этим кадрам, когда Месси эвакуировали домой с праздника футбола, который приобрел пугающие масштабы, отдохнуть все равно не вышло. Его встречала огромная толпа фанатов. пришлось даже выставить заграждения и оцепление. Несмотря на все меры безопасности паре болельщиков удалось проникнуть на территорию и сделать заветное фото с кумиром. Несмотря на усталость и звездный статус спортсмен не отказал фанатам.