В Госдуме готовят новые меры защиты детей от опасности в интернете
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Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Classen, via www.imago-; 5-tv.ru
Исследование показало, что половине детей в Сети предлагали запрещенные вещества.
В России могут ужесточить законодательство о доступе детей в Интернет.
Обсуждается запрет на анонимную регистрацию несовершеннолетних в соцсетях и введение уголовной ответственности за кибербуллинг.
Все эти меры перечислены в отчете Государственного университета управления, который провел масштабное исследование по заказу Госдумы.
Из него же стало известно, что две трети подростков смотрят в Сети материалы со сценами насилия, а почти половине предлагали там попробовать запрещенные вещества.
Депутаты Госдумы уже заявили, что займутся проблемой в приоритетном порядке.