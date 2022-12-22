«У меня есть принципы и понятия»: Чеботина проговорилась о причине ссоры с Кокой

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Артистки много времени проводили вместе: работали, отдыхали. Вмиг все изменилось. У каждой своя версия произошедшего. Но заговорить первой о причине решила Чеботина.

Певица Люся Чеботина объяснила, почему она прекратила общение и дружбу с коллегой Клавой Кокой. Знаменитости со стороны казались лучшими подругами. Но, по словам исполнительницы хита «Солнце Монако», отношения начали портиться после свалившегося успеха.

«Уже тогда надо было задуматься о том, что к этому человеку стоит присмотреться. Я всегда ее поддерживала, радовалась ее машине, покупке квартиры, знала все это до того, как она об этом рассказывала. Радовалась, как будто это я купила», — рассказала Чеботина в интервью Youtube-шоу Fametime TV.

Вместе с тем, не почувствовав поддержку подруги, Чеботина и вовсе услышала из интервью Коки, что она находит общий язык всегда только с мужчинами, с представительницами прекрасного пола отношения у нее складываются не очень. Тем самым будто вычеркнув Чеботину из своей жизни, позабыв о дружбе. Такое откровение подругу, конечно, задело.

«Случилось то, после чего я не могу переступить через себя и свои принципы и общаться с этим человеком дальше. Для меня есть смешные шутки, а есть несмешные. Ей тогда казалось, что она удачно надо мной шутит, а я поняла, что нам дальше, видимо, не по пути. Я не воспринимала слова человека и не доверяла ей», — добавила она.

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