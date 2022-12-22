С протянутой рукой: Владимир Зеленский в США встретился с Джо Байденом

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Украинский президент просит увеличить поставки оружия.

И на фоне непрекращающихся обстрелов Донецка президент Украины намерен просить у западных покровителей еще больше оружия, причем дальнобойного. Владимир Зеленский окольными путями на чужих спецбортах добрался до США. Уже состоялась аудиенция у Байдена за закрытыми дверями, и в эти минуты лидер Незалежной должен начать выступление в Конгрессе. А там республиканцы, которые намерены подрезать оптимизм Зеленского. Виктор Синеок следит за развитием событий.

Слева от камина команда в свитерах, справа — команда в костюмах. Блинкен прикрепил к лацкану американско-украинский значок, Байден надел галстук в цвет украинского флага. А ведь сначала Зеленский никак не мог ступить на порог Белого Дома. Хозяину пришлось затягивать его за руку.

Здесь изо всех сил демонстрируют важность встречи с человеком, фамилия которого все время вылетает у президента США из головы.

Тот, кого Байден по ошибке назвал «Беленским», речь президента слушал в уже обычном своем состоянии. «Пэтриоты» американцы пообещали. Можно расслабится. И пошутить.

«Вы сказали: что будет после «Пэтриотов»? После «Пэтриотов» мы еще раз дадим сигнал президенту Байдену, что мы еще хотели бы получить «Пэтриот», — попытался пошутить профессиональный комик Зеленский.

И Байден не остался в долгу. Когда украинская журналистка дрожащим голосом спросила, можно ли дать Украине все нужное оружие сразу, настал и его звездный час.

Буквально пару минут назад сам Зеленский рассказывал, как страдают украинцы. Но дело сделано, оружие и деньги дают. И даже Байден сморкается во время речи своего гостя.

А ведь речь идет о серьезном оружии: зенитно-ракетных комплексах, боеприпасах, минах и броневиках. Которые в Белом доме сегодня назвали оружием оборонительным. Другое дело — погода зимой.

«Мы понимаем что делает Россия. Она использует зиму, хочет заморозить народ Украины, заставить его голодать. Это неприемлемо, мы помогаем восстановить тепло», — заявил Байден.

То есть, США открыто ведут Украину к эскалации. И тут важно успеть сделать для этого все с действующим составом парламента. Республиканцы, которые придут в палату представителей и сенат, собираются существенно помощь сокращать. Но пока — Зеленского встречали стоя. Бурными продолжительными аплодисментами.

Благодарным слушателям президент Украины подарил флаг, что передал один из украинских бойцов. Его украинский президент вез сюда на американском самолете, на который его провожал американский посол. Да и во время пресс-концеренции об украинской Незалежности забыли — дали Зеленскому трибуну с Печатью президента Соединенных Штатов. По протоколу положена своя символика или пустая, наконец.

«Мистер президент! Вы не волнуйтесь! Мы останемся с Украиной, пока Украина еще есть», — сказал Байден.

Что подтверждает уже известные американские цели. За океаном хотят максимально затянуть конфликт. И подливают масла в огонь новым, серьезным оружием.