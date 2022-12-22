На земле и в воздухе: Т-72 и Су-25 уничтожили позиции ВСУ в зоне спецоперации
Опубликовано видео уничтожения штурмовиками Су-25 укрепленных позиции ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Корректировать огонь танкистам помогли разведчики и беспилотники.
Экипажи штурмовой авиации ВКС России нанесли новые удары по военной инфраструктуре и бронетехнике ВСУ. Несмотря на попытку противника замаскировать свои позиции, цели были вовремя обнаружены и уничтожены. А российские Су-25 благополучно вернулись с задания.
Успешно выполняют задачи в зоне специальной операции и наши танкисты, а также разведчики, которые помогают им корректировать огонь. Для поиска и распознавания целей используются дроны очень небольшого размера.
Получив информацию с беспилотников, танки выдвигаются в обозначенный район и наносят точечные удары по противнику.