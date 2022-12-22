«Бобровые норы»: как воюет российская артиллерия на Донбассе

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Российские бойцы оборудовали для укрытия от огня противника целую подземную «деревню».

Российская артиллерия под Донецком уничтожила сразу несколько огневых точек ВСУ — именно оттуда украинские боевики вели обстрелы жилых районов. Позиции противника вскрываются моментально, как только тот открывает огонь. При этом наши бойцы абсолютно незаметны — в секретной подземной деревне удалось побывать Станиславу Григорьеву.

Поворот направо, поворот налево — целая подземная деревня вырыта в лесу ДНР. Артиллеристы построили ее, чтобы надежно скрываться от снарядов, которые прилетают от противника.

Здесь для меня тесновато, я когда иду, сшибаю головой все неровности потолка, но, с другой стороны, я себя чувствую защищенным. Это прекрасное чувство в этих местах.

«Это снаряды осколочно фугасные. Их можно выставлять на осколок и на фугас. То есть, осколок при малейшем касании с землей они срабатывают, а на фугасе идет замедление немножко», — рассказал артиллерист.

Отдельно — пороховой погреб, отдельно — снарядный. Не даром у этого человека позывной «Бобер». «Бобер» и ему подобные потрудились на славу, чтобы обезопасить себя.

По условному сигналу расчет выбегает наружу, к орудию. Куда стрелять — узнают за считанные минуты до команды «огонь».

В этот раз вели охоту за установками «Град», ракеты из которых все чаще запускают вглубь территории ДНР.

«Один „Град“ работает, уходит, и начинает работать другой. Мы слышим отсюда, слышим выходы и разведка сразу дает нам цель, и сразу начинаем по ним работать», — рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным «Блейк».

После выстрела — опять под землю. В хате «Бобра» все обустроено для нормального отдыха.

Есть даже чайник и электрокамин, которые работают от генератора. Мужчины не перестают благоустраивать свое временное жилище, готовятся к серьезным холодам. Хотя не исключено, что при возможной смене позиции им придется рыть блиндаж заново.