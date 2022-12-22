«Кормят только завтраками»: Ледяной дождь в Москве парализовал работу аэропортов

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Дороги и тротуары столицы превратились в сплошной каток.

Ледяной дождь сковал Москву — дороги и тротуары превратились в сплошной каток. Для пешеходов даже небольшая прогулка превращается в настоящее испытание, которое может закончиться в травмпункте. А автомобилистам любое резкое движение грозит аварией.

Настоящий коллапс в московских аэропортах. Тяжелые лайнеры не могут ни доехать до взлетных полос, ни причалить к терминалам. Задержаны десятки рейсов, пассажиры часами ждут в самолетах.

«Пошел уже пятый час, как мы сидим в самолете в аэропорту Внуково. Задерживают из-за непогоды. Но при этом нас не кормят, не размещают — кормят только „завтраками“, что полетим через полчаса, через 40 минут, через 50», — рассказывает пассажирка одного из рейсов.

Оттепель в московском регионе продлится до конца недели, рассказали в Гирометцентре. Днем сохранится плюсовая температура, а ночью небольшой минус — идеальные условия для образования гололедицы. Поэтому пешеходам и водителям необходимо и дальше проявлять максимальную осторожность, чтобы не попасть в больницу перед Новым Годом.