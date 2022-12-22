На зависть Волочковой, Бузовой и Киркорову: Собчак похвасталась роскошным домом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Телеведущая строила загородным дом не один год. Как только ремонт закончился, она представила свое новое гнездышко, в которое намерена перевезти сына и мужа.

Телеведущая Ксения Собчак закончила ремонт в загородном доме в Подмосковье и поспешила похвастаться результатом. Именно в него она вкладывала деньги и силы последние шесть лет.

Новое гнездышко Собчак возведено из неосаживаемого бруса, с применением технологии нулевого угла и комбинации бруса и каркаса. К ремонту же она подключила профессионалов, пожелав простор, мрамор, мозаику, латунь и дорогую древесину. Попросила — сделали!

Знакомство с домом Собчак начала с просторной прихожей, отметив, она не понимает смысла в небольших. Ведь в России холодное время большую часть года, необходимо место для теплых вещей, поэтому прихожая должна быть вместительной. А параллельно похвасталась коллекцией кожаных курток, призвав Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову ей завидовать.

Собчак похвасталась мебелью от отечественных дизайнеров. YouTube / Осторожно: Собчак

Потолки в комнатах, как и заказывала телеведущая, получились высокими, за счет чего пространство увеличилось визуально. Помимо комнат, санузлов, гардероба в доме Собчак сделала бассейн, баню и хаммам.

«Это моя гордость! Главное, выглядит, как сказали бы, рустик. А это посмотри ширину доски — гигантская. Это сухостой — древняя сосна, ей более ста лет», — заявила Собчак на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак», будто стараясь обратить внимание на баню другую любительницу парилки балерину Анастасию Волочкову.

Собчак сделала в загородном доме баню. YouTube / Осторожно: Собчак

Что же касается бассейна, то телеведущая отметила — она никогда не любила посещать общественные бассейны. Даже в элитных спортивных клубах не могла заставить себя окунуться. Теперь же она будет часто плавать и чувствовать себя в безопасности.

При этом телеведущая неоднократно заявила, что мебель в дом она заказывала у отечественных дизайнеров. Кроме того, украсила дом и предметами искусства. К примеру, в туалете у нее винтажное зеркало, мраморные светильники и ковер.

«В этом плане я патриот», — гордо сказала Собчак.

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