Снова ляп: Байден оговорился, назвав на встрече с Зеленским украинцев иранцами

Джо Байден перепутал украинцев с иранцами во время встречи с Владимиром Зеленским

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Лидер США уже неоднократно путал людей, здоровался с невидимым собеседником, спотыкался на трапе самолета.

Президент США Джо Байден вновь оконфузился. Во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским он перепутал украинцев с иранцами. Об этом сообщил RT.

«(Необходимо. — Прим.ред.) убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому народу, такие как здравоохранение, образование и чрезвычайные службы», — заявил Байден.

Все бы ничего, но президент США не первый раз совершает ошибки. Так, в апреле он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Также Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова «вакцинация» и «эскалация».

Вместе с тем, не только речь вызывает у многих обеспокоенность, но и поведение. Он неоднократно спотыкался на ровном месте, пытался поздороваться с воздухом. Многие связывают оговорки Байдена и поведение с серьезными проблемами со здоровьем. Ему месяц назад исполнилось 80 лет.

К слову, о визите Зеленского в Вашингтон стало известно утром 21 декабря. Тогда же США объявили о новом пакете помощи Украине. В него вошли высокоточные артиллерийские боеприпасы, бронированные автомобили Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптика и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего в Кремле ожидают от встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.