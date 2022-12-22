Больше не одинока: звезда сериала «Кухня» Ксенофонтова показала нового спутника

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Пять лет актриса судилась с экс-возлюбленным, который грозился отнять дочь и пытался снизить выплаты на ее содержание. Когда все разрешилось, она поделилась деталями личной жизни.

Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова впервые за последние годы раскрыла подробности своей личной жизни. В социальной сети она опубликовала свежий снимок с неизвестным мужчиной. Тем самым подтвердив — она больше не одинока!

«Кронштадт. И мы», — кратко подписала фото Ксенофонтова.

Елена Ксенофонтова не раскрыла личность спутника. Instagram* / elena_ksenofontova_official

Кто рядом с ней, рассказывать Елена не стала. Но на снимке актриса выглядит счастливой. Поклонники порадовались за знаменитость и пожелали, чтобы счастье с этим мужчиной продлилось всю жизнь.

К слову, Ксенофонтова стала скрывать свою личную жизнь после отношений с адвокатом Александром Рыжих. До союза с ним актриса была дважды замужем, во втором браке родила сына Тимофея. А в 2007-м повстречалась с Рыжих. Девять лет они жили в фактическом браке, родилась дочка Софья. А в 2016-м произошло расставание. Мирно разойтись актрисе и адвокату не удалось. После этого актриса заявила, что все эти годы терпела физическое и психологическое насилие, жила в постоянном страхе. Уйти не решалась из-за угроз, но однажды нашла в себе силы. И тут — один за другим — на нее посыпались судебные иски.

Сначала ее обвинили в мошенничестве, умышленном нападении и нанесении побоев Рыжих, спустя год, после выхода закона о декриминализации домашнего насилия, суд удовлетворил апелляцию Ксенофонтовой и оправдал ее. Потом адвокат пытался отсудить у бывшей недвижимость и лишить ее права опеки над Софьей.

Все закончилось лишь год назад. Актриса вздохнула с облегчением и, наконец, смогла направить свое внимание на поиски женского счастья, которые, вероятно, увенчались успехом.

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