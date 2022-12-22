Дмитрий Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

Экс-глава «Роскосмоса» пострадал из-за украинских боевиков, открывших огонь по Донецку из 155-миллиметровой САУ Caesar.

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом 5-tv.ru сообщил его помощник.

По его словам, сейчас экс-глава «Роскосмоса» находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Помимо него, травмы в результате обстрела также получили сопровождавшие его лица.

Удары по району столицы ДНР, где находился Дмитрий Рогозин, наносились высокоточными боеприпасами, добавил его помощник. Предположительно, из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar.