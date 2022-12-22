Депутаты Петербурга придумали способ победить повсеместную рекламу интим-услуг

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Каждый, кто бывал в Северной столице, натыкался на объявления про «отдых с девочками». Бороться с ними пытаются и власти, и активисты. Однако им противостоят с помощью современных технологий.

Пикантная тема будоражит Северную столицу. Депутаты Заксобрания, кажется, придумали, как побороть извечную проблему — обилие фривольных объявлений об интимных услугах. Решено повысить штрафы за расклейку.

«Известия» решили пойти дальше и выяснить, как организован этот бизнес. Позвонили по одному из указанных номеров, и тут началось самое интересное. Корреспондент Кирилл Поляков расскажет подробнее.

По вечерам Вадим выходит на улицы Петербурга с лезвием. Он срезает непристойные объявления со столбов и остановок.

«Здесь мы видим наглядный пример, как уродуется наш город рекламой интимных услуг. Прекрасный металлический витой столб, призванный украшать город, на который потрачены как минимум сотни тысяч и который изуродован рекламой борделей», — возмутился петербуржец Вадим Линин.

В центре Петербурга — как в южном городе в разгар курортного сезона. Только в Сочи и Анапе предлагают жилье у моря, а тут на каждом углу приглашают на массаж и в сауну. Одни смотрят на это с неодобрением, другие — с юмором.

«Я против этого всего!» — категорично заявил житель Северной столицы.

«Это безобразие, это же продажная любовь, это плохо», — согласилась еще одна горожанка.

«Я бы их вообще в порошок стирал. Девочки нужны, конечно, но все хорошо в меру. Даже при царе были бордели, но были такие, что ого-го, мама не горюй», — добавил пожилой петербуржец.

А у кого-то есть встречные предложения.

«Может быть, надо это узаконить? Потому что это все равно есть», — без уверенности в голосе предложила жительница города на Неве.

В борьбе за красоту города начать решили с расклейщиков. Штраф был 500 рублей, а будет до 50 тысяч. Тогда-то рынок интим-услуг полностью уйдет в интернет, где ему самое место, по мнению петербургских депутатов. Но объявления — верхушка айсберга. А ведь где-то сидят организаторы всех этих притонов.

Пробуем узнать, как все устроено. По одному из номеров договариваемся о деликатной встрече.

«Сеанс две тысячи стоит, две русские девочки», — ответили в телефонной трубке.

«То есть, вы салон, я правильно понимаю?» — уточнил претворившийся клиентом корреспондент.

«Мы не салон, мы вдвоем», — ответила «предпринимательница».

Но как только съемочная группа подъехала по названному адресу — девушка перестала отвечать на звонки. Замечаем несколько камер наблюдения. Похоже, нас вычислили именно с их помощью. Работы для правоохранительных органов здесь явно немало.

«Оказание таких услуг относится только к административным правонарушениям. Никакого существенного наказания человек не получает за это. А вот именно организация да, действительно, она является уголовно наказуемой», — прокомментировал юрист Василий Воробьев.

Пока даже жалобы, размещенные на городском портале, не приносят результата. Хотя они лидируют среди всех обращений. Спрос рождает предложение, говорят активисты, которые давно вышли на тропу войны с подпольными то ли саунами, то ли массажными салонами. Так что пока — только личным примером.

«Петербурженки носят у себя в сумочках шпатель. Мы, когда проводили рейд по Лиговскому проспекту, несколько прохожих мне похвастались, что у них в сумочках тоже это имеется. Я была удивлена, но это круто. Итак, что я сделаю? Вот это вот безобразие мы сейчас снимем», — убрала объявление активистка Анита Старосотникова.

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