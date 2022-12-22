«Из Латвии пнут, потом в Тбилиси»: Шахназаров предсказал будущее Хаматовой

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Бежавшие из России после начала спецоперации знаменитости больше не смогут вернуться в страну и будут скитаться по миру в поисках места, где, может быть, окажутся нужны кому-то, заявил журналист.

Эмигрировавшая в Латвию вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса Чулпан Хаматова скоро поймет — она не нужна нигде, ее талант не будет востребован. Поэтому, когда интерес публики к знаменитости совсем пропадет, а это случится, ей ничего не останется, кроме как скитаться по миру. Такое будущее Хаматовой предсказал публицист Михаил Шахназаров.

«Таких, как вы, не полюбят нигде. Из Латвии вас пнут, это факт. Потом вы окажитесь в Тбилиси, потом наверняка в Ереване. Вы понимаете, насколько сейчас все серьезно. Обратной дороги нет», — заявил журналист в своем шоу «Шах и Мат» на YouTube-канале.

Вместе с тем он поведал и о настрое Хаматовой в Латвии. По словам Шахназарова, ему передают — актриса в унынии. Лишь сейчас она начала понимать, что натворила, и истинное отношение латвийских властей к беглецам из России.

«Все грустные такие, потому что начали понимать — отношение в Латвии к ним брезгливое. Они приехали туда как герои. На самом же деле они бросили то, что нажили не всегда честным путем, стали строить из себя мучеников», — добавил Шахназаров.

К слову, сама же Хаматова продолжает транслировать позитивный настрой. В Латвии, где десять лет назад она приобрела дом, актриса устроилась в Рижский театр и исправно дает интервью западной прессе, «обличая» российскую власть. Там же она месяц назад была удостоена премии «Актриса года» за игру в моноспектакле. В постановке знаменитость примерила сразу несколько образов, которые сменяли друг друга на протяжении всего выступления. Это один из первых спектаклей в Латвии, в котором Хаматова была задействована после того, как осудила спецоперацию и покинула Родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что латвийский режиссер Алвис Херманис проговорился о сотрудничестве Хаматовой с киевским режимом и ее роли антироссийского пропагандиста.