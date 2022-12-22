«Помеха в их глазах»: Яна Рудковская заявила о безразличии старших сыновей

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Яна уверена, что наладит контакт с детьми чуть позже, когда те обзаведутся собственными семьями.

Не все родители могут сохранить идеальные отношения со своими детьми, когда те вырастают. Продюсер Яна Рудковская — не исключение. В своем Telegram-канале знаменитость призналась, что у них со старшими детьми довольно напряженные отношения.

Старшие сыновья уже давно не проживают вместе с ней и, по ее мнению, не уделяют ей должного внимания.

«Мы можем быть лучшими футболистами планеты и героями хроник, мировыми поп-звездами и блестящими юристами, врачами, дизайнерами. И при этом, вся эта крутость в глазах детей будет помехой. Что уж говорить про „слишком заботливый“ и „слишком обеспокоенный“ — это вообще вечные спутники взросления», — написала продюсер.

Однако Яна уверена, что наладит контакт с детьми чуть позже, когда те обзаведутся собственными семьями.

Напомним, что Яна воспитывает четырех сыновей: Андрея, Александра, Николая и Арсения. Старшие учатся в МГИМО и редко фотографируются с мамой. Их отец — Виктор Батурин.

К слову, сегодня супруг Рудковской Евгений Плющенко также признался, что мало общается со своим сыном от первого брака. Фигурист расскажет главный секрет своей жизни в новом выпуске телепередачи с Лерой Кудрявцевой 24 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывает сын Рудковской и Плющенко Гном Гномыч.