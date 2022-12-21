Байдену напомнили об отставках и гибели политиков после рукопожатия с Зеленским

Запашный напомнил Байдену об отставках и гибели его коллег после встречи с Зеленским

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Народный артист РФ Эдгард Запашный наглядно продемонстрировал, почему 80-летнему президенту США следовало бы воздержаться от встречи с украинским коллегой. Трагично они окончились для шести человек.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США может обернуться трагедией для его американского коллеги Джо Байдена. Таким мнением поделился известный дрессировщик, народный артист РФ Эдгард Запашный.

Представитель известной цирковой династии опубликовал в своем Telegram-канале серию фотографий, на которых Владимир Зеленский запечатлен жмущим руку зарубежным политикам. При этом все из них к настоящему времени либо лишились своих постов, либо жизни.

А именно: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-председатель Совета министров Италии Марио Драги, подавшая в отставку премьер-министр Эстонии Кая Каллас, экс-президент Шри-Ланки Махинда Раджапаксе, покинувший пост главы правительства Болгарии Кирилл Петков и убитый в результате покушения глава кабмина Японии Синдзо Абэ. В комментариях подписчики также напомнили про экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.

«Сегодня он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) приехал к Байдену», — подписал коллаж Эдгард Запашный, намекнув на незавидное для президента США будущее после рукопожатия с украинским коллегой.

О визите президента Украины в Вашингтон стало известно утром 21 декабря. Он должен выступить перед членами Конгресса, а также провести переговоры с Джо Байденом. Ожидается, что главными темами в обоих случаях станут новые поставки оружия Украине и финансовая помощь.

К слову, Джо Байден ранее заявил о планах переизбраться на второй срок. Если наблюдение Эдгарда Запашного окажется верным, 80-летнему президенту США лучше воздержаться от рукопожатий на встрече.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что визит Владимира Зеленского в США в действительности нужен только для демонстрации триумфа Джо Байдена. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов.