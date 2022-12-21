Обидно: сын Трампа придумал Зеленскому новое прозвище на фоне его визита в США

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Тем не менее, в планах Владимира Зеленского — встреча с президентом США Джо Байденом.

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший решил придумать президенту Украины Владимиру Зеленскому нелепое прозвище. Об этом он написал в социальной сети.

«Зеленский, по большому счету, просто неблагодарная королева иностранной помощи», — написал он в ответ на критику Зеленского от обозревателя Washington Examiner и Fox News Байрона Йорка.

До этого Йорк предположил, что Зеленский в любом случае назовет помощь США маленькой.

Сегодня появилась информация, что Зеленский прибудет в американскую столицу для встречи с президентом США Джо Байденом.

Однако не все так просто. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США имеет прежде всего символическое значение. Своим появлением в Конгрессе он должен продемонстрировать триумф администрации президента Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что вызвав главу Украины в Вашингтон, администрация США посылает четкий сигнал руководителям Тайваня о том, что американцы будут так же поддерживать их, когда наступит очередь тайванцев «стать пушечным мясом в войне с Китаем».