Все могло быть гораздо страшнее: Седокова рассказала о перенесенной операции

Анна Седокова призналась, что шрамы на ее теле от серьезной операции

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Певица призналась, что у нее гораздо больше шрамов на сердце, чем на теле.

Уже который день пользователи соцсетей обсуждают шрамы звезд. Анна Седокова тоже попала под раздачу: на ее теле были замечены шрамы и все, естественно, предположили, что они от пластических операций или липосакции.

Однако певица быстро опровергла данные заявления и рассказала, что данные шрамы — это результат перенесенной операции, после возникших проблем с непроходимостью почек.

«Раз началось обсуждение моих шрамов, покажу еще одни. Эти точки на животе от операции, которая называется Kidney Obstruction», — рассказала артистка.

Она рассказала, что однажды у нее очень разболелся бок.

«Я поехала ко врачу, и он сказал, что нужна срочная операция», — вспоминает Седокова.

Также она добавила, что исход мог бы быть совсем другим, если бы она промедлила хотя бы на час.

Однако в финале знаменитость отметила, что еще больше отметин, чем на тебе, осталось на ее сердце. Кстати, Анна Седокова не раз намекала на конфликты в отношениях с Янисом Тиммой, а недавно удивила чересчур раскованным поведением на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой — заигрывала с братом Тимати и то и дело поправляла выпадающую из латекса грудь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как фанаты разглядели «дыру» на теле Седоковой.