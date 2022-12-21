Робот-пылесос вызвал скандал из-за тайного фотографирования девушки в туалете

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

Владельцы домашней уборочной техники возмутились из-за слежки за ними. Производитель ответил, что пользователи сами дают на это согласие.

В США разгорелся скандал из-за роботов-пылесосов. Выяснилось, что некоторые модели могут незаметно делать снимки людей в процессе работы.

Как пишет издание Technology Review, электронные уборщики незаметно отправляют фото из квартиры на сервер, чтобы улучшить работу искусственного интеллекта. Однако смотрят эти кадры реальные сотрудники. И кто-то из них, скорее всего, слил несколько интимных кадров в сеть.

Так, в 2020 году в интернет просочилось фото девушки в уборной. Однако в компании, где производят эти роботы-пылесосы, заявили — подобные кадры им приходят исключительно с согласия владельцев.