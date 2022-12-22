«Франциска» сковала Петербург льдом и переполнила травмпункты людьми с переломами

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Циклон властвует над всем Северо-Западом России. Чиновники уверяют, что все дороги в Северной столице были заранее обработаны противогололедными материалами, однако жители все равно жалуются.

Петербург покрылся ледяным панцирем. Моросит дождь, который тут же замерзает. По улицам невозможно идти — люди скользят и падают.

Виной всему циклон «Франциска», который властвует сейчас над всем Северо-Западом России. Готовы ли к перепаду температур коммунальные службы, расскажет корреспондент «Известий» Катерина Шипилова.

Еще ночью было минус восемь градусов, шел снег. К утру подтаяло, и в городе не просто пошел дождь, он на него обрушился. Ледяной коркой сковало абсолютно все вокруг — дороги, тротуары, лестницы. Опасно и ходить, и ездить.

Непогода вызвана циклоном «Франческа». Синоптики в СМС-оповещении предупреждали, что в Санкт-Петербурге в 21 декабря будет сильнейший гололед. На очистку дорог этой ночью вывели 550 единиц спецтехники. Коммунальные службы обрабатывали улицы реагентами, вывозили снег.

«Было издано нами распоряжение о введении режима повышенной готовности для наших предприятий — дорожных и садово-парковых. Со вчерашнего дня все предприятия вышли на превентивную обработку всех территорий противогололедными материалами, были обработаны всех автомобильных дорог», — сообщила начальник отдела комплексной уборки дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Елена Мизгулина.

На тротуарах же — сплошной каток. Коммунальщики просто не успевают обрабатывать все пешеходные дорожки. Как видно не сработал их новый лайфхак. Еще в начале декабря к водосточным трубам в разных районах были привязаны пластиковые ведра, наполненные смесью соли и песка.

Городские травматологические пункты уже к обеду оказались переполнены — пациенты поступают в основном с переломами рук и ног. Травматологи дают простые советы: в гололед носить обувь на устойчивой, не скользящей подошве. Именно такую выбрала Ираида Коротикова, прежде чем выйти сегодня из дома.

Для передвижения по улице специалисты рекомендуют брать с собой трость с наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Идти — не торопясь, наступая на всю подошву. Держаться подальше от линий электропередачи и контактных сетей общественного транспорта. Из-за обледенения провода могут оборваться.

У автомобилистов сегодня гораздо больше времени уходит на то, чтобы отогреть свои машины. Стекла покрыты плотным слоем льда, который не просто снять ни щеткой, ни специальным скребком.

Впрочем, непогода кому-то только добавила позитивного настроения. Петербуржец Валентин, едва не упав на скользком тротуаре, признался: прогулка по городу сегодня — будто увлекательный квест с элементами спортивной тренировки.