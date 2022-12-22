Бойцы казачьей бригады «Дон» спасли жителей Покровского и отбили все атаки ВСУ

Фото, видео: Соколов Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Командование украинских боевиков регулярно отчитывается, будто Кинбурнская коса в Николаевской области перешла под их контроль. В действительности о ней им остается только мечтать.

Ожесточенные бои идут возле села Покровское в районе Днепровского лимана. Украинские боевики не оставляют попыток взять эту территорию.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев единственный оказался на Кинбурнской косе — за несколько минут до очередной попытки прорыва. Его репортаж с передовой.

Этот огромный участок на берегу Днепровского лимана — с причалом и особняком — принадлежит одному из украинских прокуроров. Артиллерия ВСУ постаралась как следует. Дом разрушен, катера на дне, уцелела только пристань, с которой теперь можно наблюдать за островом Первомайский.

«Я его вижу, тепляк, но сейчас он в тумане. Периодически оттуда обрабатывают 120-миллиметровыми по нашим позициям. Соответственно, мы работаем по ним. Такая идет игра», — рассказал военнослужащий с позывным «Грут».

Туман обеспечивает лишь короткое затишье на Кинбурнской косе. До позиций ВСУ — всего три километра. В ясную погоду огонь не прекращается

«Вот свидетельство того, как украинские боевики стреляют по Покровке. Побережье прямо за этим домом, но вот что осталось от самого дома. Сложило полностью. Скорее всего, работали 120-м минометом. В таком виде здесь практически каждый дом», — показал обстановку корреспондент «Известий».

Украинское командование регулярно сообщает о том, что коса под контролем ВСУ. Но узкий участок Николаевкой области протяженностью 40 километров не сдается. Оборону держат бойцы казачьей бригады «Дон».

«Вот воронка, разрывы. Мы видим с вами расстояние — совсем чуть-чуть не долетело до дома. Будь там местные жители, конечно, погибли бы все», — рассказал командир батальона с позывным «Крост».

Мирных жителей в Покровском не осталось. Казаки эвакуировали всех и просто спасли людей.

«Люди были подвержены большой опасности. Мы их эвакуировали, предлагали помощь, вывозили на автобусах. Люди в безопасные места уезжали», — добавил «Крост».

Затишье оказалось непродолжительным. Всего через несколько минут противник возобновил обстрел поселка. Под прикрытием тумана на берег может высадиться десант ВСУ. Их подготовкой занимаются западные инструкторы. Впрочем, пока что свою работу они не оправдывают. Ведь все попытки боевиков закрепиться безуспешны.