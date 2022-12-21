Три килограмма бриллиантов: Распутина потратила миллион на новогодние костюмы
Мария Распутина потратила миллион рублей на покупку новогодних нарядов
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Уход западных брендов из России не помешал знаменитости принарядиться к празднику.
Дизайнер Аника Керимова помогла Маше Распутиной с нарядами для новогодней ночи, которые обошлись певице примерно в один миллион рублей. Об этом Керимова рассказала в интервью dni.ru.
«Маша — широкой души человек. Мы ей пошили несколько новых нарядов, в которых она сейчас появляется на шоу „Суперстар“. Все наряды — ручной работы, усыпаны кристаллами. Сколько килограммов камней ушло на новогодние наряды Маши? Думаю, килограмма три точно», — рассказала дизайнер.
Увидеть один из нарядов Распутиной можно будет уже в новогоднюю ночь — певица выступит в нем на «Голубом огоньке». По словам дизайнера, платье подчеркнет главное достоинство Распутиной — ее ноги.
«Маша была несколько раз на примерках, вносила некоторые коррективы. Мы с ней уже давно нашли общий язык», — отметила Аника.
Она не стала раскрывать стоимость костюмов для Распутиной, но, предположительно, они обошлись знаменитости более чем в один миллион рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что муж Распутиной назвал жизнь с ней наказанием свыше.